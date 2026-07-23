IRGC tvrdi da su američki bombarderi B-1 polijetali iz baze RAF Fairford i optužuje Veliku Britaniju za značajnu ulogu u napadima na Iran

Iran upozorio da će svaka britanska baza korištena za napad na njegovu teritoriju biti legitimna meta IRGC tvrdi da su američki bombarderi B-1 polijetali iz baze RAF Fairford i optužuje Veliku Britaniju za značajnu ulogu u napadima na Iran

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) upozorila je u četvrtak da će svaka britanska vojna baza koju Sjedinjene Američke Države budu koristile za napade na Iran postati legitimna meta, optuživši istovremeno Veliku Britaniju za značajnu ulogu u nedavnim američkim i izraelskim vojnim operacijama.

U saopćenju IRGC navodi da su Sjedinjene Američke Države nedavno koristile bombardere B-1 koji su polijetali iz britanske zračne baze RAF Fairford, nakon što su ratni brodovi raspoređeni u Indijskom okeanu iscrpili zalihe krstarećih projektila.

"Svaka baza koja se koristi za agresiju na iransku teritoriju za nas je legitimna meta", poručili su iz IRGC-a.

Istovremeno su upozorili Veliku Britaniju da dodatno ne pogoršava svoj dosadašnji učinak, optužujući London da je jedan od glavnih kreatora nestabilnosti na Bliskom istoku te da je imao jednu od najvećih uloga u nedavnim američkim i izraelskim napadima na Iran.

IRGC je ranije saopćio da je izveo napad na američku jedinicu za elektronsko ratovanje u zračnoj bazi Al-Udeid u Kataru te da je oštetio kontrolni toranj za upravljanje zračnim saobraćajem u toj bazi.

U saopćenju se također optužuje Washington da pozivima na obnovu pregovora nastoji kupiti vrijeme kako bi obnovio svoje vojne kapacitete prije nastavka napada, uz poruku da Teheran neće dozvoliti SAD-u da iskoristi, kako je navedeno, obmanjujuća primirja.

Napetosti u regiji i dalje su visoke otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael u februaru pokrenuli zajedničku vojnu ofanzivu protiv Irana. Teheran je odgovorio raketnim i napadima bespilotnim letjelicama na Izrael i američke vojne ciljeve širom Zaljeva.

Iako su dvije strane prošlog mjeseca, uz posredovanje Pakistana, potpisale memorandum o razumijevanju s ciljem okončanja sukoba, tenzije su prošle sedmice ponovo eskalirale zbog Hormuškog moreuza, što je dovelo do nove razmjene napada i obnovljenih američkih prijetnji vojnom akcijom protiv Irana.