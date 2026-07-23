Šef iranske diplomatije optužio pojedince u američkoj administraciji da zanemaruju stanje na terenu, dok je Teheran branio napade na američke vojne ciljeve u regiji

Iran upozorio da će SAD platiti veću cijenu za sporazum ako se napadi nastave Šef iranske diplomatije optužio pojedince u američkoj administraciji da zanemaruju stanje na terenu, dok je Teheran branio napade na američke vojne ciljeve u regiji

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi upozorio je u četvrtak da će nastavak američkih napada natjerati predsjednika Donalda Trumpa da plati "veću cijenu" za sporazum koji želi postići s Iranom.

"Kompromitirani pojedinci u američkoj administraciji zabijaju glavu u pijesak", napisao je Araghchi u objavi na društvenoj mreži X.

"Oni zanemaruju stvarnost na terenu i čini se da su fokusirani samo na 2028. godinu", rekao je, dodajući da će "besmislena agresija" koju zagovaraju samo dovesti do toga da Trump "plati veću cijenu za sporazum koji pokušava postići".

Araghchijevo upozorenje dolazi usred obnovljene razmjene napada između Irana i Sjedinjenih Američkih Država nakon neslaganja oko provođenja memoranduma o razumijevanju koji su dvije strane potpisale prošlog mjeseca.

U međuvremenu je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana Esmaeil Baqaei branio napade Teherana na američke vojne baze i vojne ciljeve u zemljama Zaljeva i Jordanu, navodeći da je riječ o ostvarivanju prava Irana na samoodbranu.

U objavi na društvenoj mreži X Baqaei je naveo da je komandant Centralne komande SAD-a general Brad Cooper otvoreno priznao učešće nekoliko zemalja Vijeća za saradnju u Zaljevu (GCC) i Jordana u američkim vojnim operacijama protiv Irana.

Kazao je da bi te zemlje trebale zvanično i transparentno odbaciti tu tvrdnju ako je američka tvrdnja netačna.

Baqaei je ocijenio da dovođenje u pitanje motiva Irana za napade na američke baze u tim zemljama zanemaruje ono što Teheran smatra njihovom ulogom u omogućavanju napada na iransku teritoriju.

"Nesigurnost i požari koji bjesne regijom isključivo su rezultat kontinuirane američko-izraelske agresije protiv Irana", rekao je.

Ustvrdio je da dopuštanje korištenja nacionalne teritorije za olakšavanje američkih napada te zemlje čini učesnicima američke ofanzive u skladu s Rezolucijom 3314 Generalne skupštine Ujedinjenih nacija te predstavlja kršenje načela dobrosusjedskih odnosa i člana 2(4) Povelje Ujedinjenih nacija.

Baqaei je rekao da je ostvarivanje, kako je naveo, legitimnog prava Irana na samoodbranu bilo neophodno za obnovu sigurnosti i stabilnosti širom regije.

Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je novinarima u četvrtak da Iran još nije spreman postići sporazum s Washingtonom te upozorio da će se pritisak na Teheran nastaviti.

"Vjerovatno još nisu spremni za sporazum, ali uskoro će biti jer je cijena koju plaćaju veoma visoka", rekao je.

Sjedinjene Američke Države i Iran prošlog mjeseca su, uz posredovanje Pakistana, potpisali memorandum o razumijevanju s ciljem okončanja sukoba i otvaranja puta ka trajnom sporazumu.

Međutim, napetosti su ponovo eskalirale prošle sedmice zbog plovidbe kroz Hormuški moreuz, pri čemu su obje strane razmijenile napade širom regije.