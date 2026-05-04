Iran upozorio da će napasti američke snage ako pokušaju ući u Hormuški moreuz IRGC kaže da će invazijska američka vojska biti meta ako se približi strateškom plovnom putu

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) u ponedjeljak je upozorio da će ciljati američke snage ako pokušaju prići ili ući u Hormuški moreuz, što će eskalirati tenzije u već nestabilnoj regiji, javlja Anadolu.

"Upozoravamo da će svaka strana oružana snaga, posebno invazijska američka vojska, biti napadnuta ako pokušaju prići i ući u Hormuški moreuz", navodi se u saopćenju IRGC-a koje je prenijela državna televizija IRIB.

Prema saopćenju, svaki siguran prolaz i navigacija u tjesnacu moraju se odvijati u koordinaciji s Teheranom "pod bilo kojim okolnostima".

Korpus je pozvao brodove i tankere da se "uzdrže od svakog pokušaja tranzita" plovnim putem bez prethodne koordinacije, upozoravajući da bi to moglo ugroziti njihovu sigurnost.

Ranije je Centralna komanda SAD-a objavila da će njene snage "podržati trgovačke brodove koji žele slobodno proći" kroz Hormuški moreuz u okviru "Projekta Sloboda" predsjednika Donalda Trumpa.

"Snage Centralne komande SAD-a (CENTCOM) počet će podržavati Projekt Sloboda, 4. maja, kako bi se obnovila sloboda plovidbe za komercijalno brodarstvo kroz Hormuški moreuz", navodi se u objavi na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Tenzije u regiji su porasle od 28. februara, kada su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv izraelskih ciljeva i američkih saveznika u Zaljevu.

Od 13. aprila, Washington provodi pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski promet u strateškom plovnom putu.

Dvosedmično primirje proglašeno je 8. aprila uz posredovanje Pakistana, nakon čega su uslijedili pregovori u Islamabadu 11. aprila, ali pregovori nisu uspjeli donijeti trajni sporazum.

Trump je kasnije produžio primirje na zahtjev Pakistana, bez najave novog roka.