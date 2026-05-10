Iran upozorava zemlje koje provode američke sankcije da će se suočiti s "poteškoćama" u tranzitu kroz Hormuški moreuz Nijedan od neprijateljskih ciljeva nije postignut, tvrdi glasnogovornik iranske vojske usred stalnih regionalnih tenzija

Glasnogovornik iranske vojske izjavio je u nedjelju da će se zemlje koje provode američke sankcije protiv Teherana "sigurno suočiti s poteškoćama u prolasku kroz Hormuški moreuz", prema lokalnim medijima.

"Nijedan od neprijateljskih ciljeva nije postignut", a politička ravnoteža iranskog sistema "nije narušena", rekao je brigadni general Akrami Nia u izjavi koju je prenijela poluzvanična novinska agencija Tasnim.

Regionalne tenzije su eskalirale otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, ali razgovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka, ustupajući mjesto diplomatiji za trajno rješenje rata.

Od 13. aprila, SAD je proveo pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski promet na tom plovnom putu. Trump je u utorak najavio da će američka vojska privremeno pauzirati "Projekat Sloboda" kako bi obnovila slobodu plovidbe za komercijalni brodar kroz brodski kanal, te je rekao da će američka blokada ostati "na snazi".