Iran upozorava na obogaćivanje uranija od 90 posto u slučaju novog američko-izraelskog napada

Serdar Dincel
12 Maj 2026•Ažuriranje: 12 Maj 2026
Iran je u utorak upozorio da bi jedna od mogućih reakcija u slučaju novog napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na njegovu teritoriju mogla biti obogaćivanje uranija do 90 posto.
"Razmotrit ćemo to u parlamentu", rekao je Ebrahim Rezaei, portparol Komisije za vanjsku politiku i nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta, u objavi na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.
Rezaeijeve izjave dolaze u trenutku pojačanih regionalnih tenzija od kada su SAD i Izrael 28. februara izveli napade na Iran, što je potaknulo odgovor Teherana prema Izraelu, kao i prema američkim saveznicima u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.
Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma. Kasnije je primirje produžio američki predsjednik Donald Trump bez utvrđenog roka.
U nedjelju je Iran poslao Pakistanu svoj odgovor na američki prijedlog za okončanje rata, ali ga je Trump odbacio kao "potpuno neprihvatljiv".