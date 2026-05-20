IRGC navodi da Teheran još uvijek nije upotrijebio sve svoje kapacitete protiv protivnika

Iran upozorava da bi ponovni napad SAD-a i Izraela mogao proširiti sukob izvan regije IRGC navodi da Teheran još uvijek nije upotrijebio sve svoje kapacitete protiv protivnika

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) upozorila je u srijedu da bi bilo kakav ponovni napad Sjedinjenih Američkih Država i Izraela mogao izazvati širi sukob koji bi se proširio izvan regije, prenosi Anadolu.

U saopštenju koje je prenijela novinska agencija Tasnim, IRGC navodi da SAD i Izrael nisu uspjeli izvući pouku iz onoga što je opisano kao ponovljeni strateški porazi od Irana.

Ove snage su tvrdile da, uprkos napadima izvedenim uz korištenje „punih kapaciteta dviju najskupljih armija na svijetu“, Iran još uvijek nije upotrijebio sve svoje kapacitete protiv svojih protivnika.

„Ako se agresija na Iran ponovi, regionalni rat koji je obećan ovog puta će se proširiti izvan regije“, navodi se u saopštenju.

IRGC je također upozorio na „razorne udarce“ na mjestima „koja ne možete ni zamisliti“.

„Mi smo ljudi od rata, i vidjet ćete našu moć na bojnom polju, a ne u praznim izjavama i virtuelnim stranicama“, dodaje se u saopštenju.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da je odgodio napad na Iran na zahtjev lidera zemalja Zaljeva.

Pakistan je saopštio da radi na oživljavanju zastoja u diplomatiji između Irana i SAD-a, nakon sporazuma o prekidu vatre postignutog 8. aprila.