Teheran nije objavio detalje o mogućoj šteti od napada na elektranu Darkhovin

Iran: U američkom napadu pogođena nuklearna elektrana u izgradnji kod Darkhovina Teheran nije objavio detalje o mogućoj šteti od napada na elektranu Darkhovin

Iranska organizacija za atomsku energiju saopćila je u nedjelju da su američke snage gađale nuklearnu elektranu Darkhovin, koja je još uvijek u izgradnji na jugozapadu zemlje, javlja Anadolu.

"Napad na mirno nuklearno postrojenje pod međunarodnim zaštitnim mjerama je jasno kršenje međunarodnog prava", saopćila je organizacija na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Nisu objavili detalje o mogućoj šteti od napada.

Saopćenje je uslijedilo usred pojačanih tenzija u regiji, nakon što je SAD pokrenuo napade na Iran, a Teheran uzvratio napadima na objekte i baze za koje kaže da ih koristi američka vojska u nekoliko zemalja regije.

Razmjena vatre između Washingtona i Teherana dolazi uprkos memorandumu o razumijevanju potpisanom u junu, uz posredovanje Pakistana, radi okončanja rata i postizanja trajnog mirovnog sporazuma.