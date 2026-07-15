Valiollah Hayati, zamjenik guvernera Khuzestana za sigurnosna i policijska pitanja, kazao je da su pogođeni silo za pšenicu u okrugu Hoveyzeh i još jedna lokacija u okrugu Dasht-e Azadegan.

Iran: U američkim udarima pogođeni skladište pšenice i još jedna lokacija u Khuzestanu Valiollah Hayati, zamjenik guvernera Khuzestana za sigurnosna i policijska pitanja, kazao je da su pogođeni silo za pšenicu u okrugu Hoveyzeh i još jedna lokacija u okrugu Dasht-e Azadegan.

Silos za skladištenje pšenice i još jedna lokacija u iranskoj jugozapadnoj pokrajini Khuzestan pogođeni su američkim projektilima tokom noći, izjavio je pokrajinski zvaničnik, a prenosi novinska agencija Fars.

Valiollah Hayati, zamjenik guvernera Khuzestana za sigurnosna i policijska pitanja, kazao je da su pogođeni silo za pšenicu u okrugu Hoveyzeh i još jedna lokacija u okrugu Dasht-e Azadegan.

Hayati je istakao da do sada nisu prijavljene žrtve.

Dodao je da su procjene u toku te da će dodatni detalji biti objavljeni kasnije.

Ranije u utorak, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će se udari na Iran nastaviti i intenzivirati u narednim danima, upozorivši da će SAD sljedeće sedmice početi gađati elektrane i mostove u zemlji, osim ako se Teheran ne vrati za pregovarački sto.

Tenzije između SAD-a i Irana eskalirale su posljednjih dana oko Hormuškog tjesnaca, pri čemu dvije strane razmjenjuju napade uprkos memorandumu o razumijevanju postignutom uz posredovanje Pakistana, a koji je imao za cilj okončanje sukoba i postizanje trajnog mirovnog sporazuma.

Iran je također uputio pismo Ujedinjenim nacijama u kojem optužuje SAD za kršenje Islamabadskog memoranduma o razumijevanju.