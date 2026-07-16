Nema detalja o žrtvama ili šteti

Iran tvrdi: SAD izveo novi zračni napad kod Hormuškog moreuza Nema detalja o žrtvama ili šteti

Iranski mediji izvijestili su u četvrtak navečer o novom američkom zračnom napadu u blizini ostrva Kešm, kod Hormuškog moreuza, usred rastuće eskalacije između Teherana i Washingtona, javlja Anadolu.

Novinska agencija Mehr, pozivajući se na iranske zvaničnike, objavila je da su projektili pogodili lokacije u blizini ostrva oko 18.10 sati po lokalnom vremenu.

Nisu dati detalji o žrtvama ili obimu štete.

Nije bilo komentara američkih vlasti o izvještaju.

Tenzije između SAD-a i Irana eskalirale su posljednjih dana zbog Hormuškog moreuza, a dvije strane razmjenjuju napade uprkos memorandumu o razumijevanju koji je posredovao Pakistan, a čiji je cilj okončanje sukoba i postizanje trajnog mirovnog sporazuma.