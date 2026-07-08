Upozorenje dolazi nakon što je Iran izvijestio o napadima na američke vojne lokacije u Bahreinu i Kuvajtu i novim američkim napadima na iranske mete

Iran tvrdi da su sve američke baze u regiji legitimne mete ako se nastavi kršenje primirja Upozorenje dolazi nakon što je Iran izvijestio o napadima na američke vojne lokacije u Bahreinu i Kuvajtu i novim američkim napadima na iranske mete

Iranska vojska je u srijedu saopćila da će sve američke baze u regiji postati "legitimne mete" za njihove dronove ako Washington nastavi kršiti sporazum o primirju, objavili su iranski državni mediji, javlja Anadolu.

U saopćenju koje je prenio državni emiter IRIB, vojska je objavila da je ranije u srijedu ciljala ono što je opisala kao centre okupljanja američkih snaga u zračnoj bazi "Sheikh Isa" u Bahreinu.

Vojska je saopćila da je napad izvršen kao odgovor na američku "neprijateljsku agresiju na vojna i civilna područja u južnom dijelu zemlje" i kršenje 14 članova sporazuma o primirju.

"Posljedice ponovljenog i očiglednog kršenja primirja sa kriminalnom Amerikom bit će da će sve američke baze u regiji biti legitimne mete za dronove vojske", navodi se u saopćenju.

Ranije je iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio da je pokrenuo operaciju raketa i dronova na 85 američkih vojnih lokacija, uključujući luku Salman, sjedište Pete flote američke mornarice u Bahreinu, i zračnu bazu "Ali Al-Salem" u Kuvajtu, prema poluzvaničnoj novinskoj agenciji Tasnim.

Ministarstvo odbrane Kuvajta saopćilo je da je njihova protivzračna odbrana u srijedu presrela rakete i dronove, dok su se u Bahreinu oglasile sirene za zračnu uzbunu.

U međuvremenu, američka vojska saopćila je da je izvela novu rundu napada na Iran, pogodivši više od 80 ciljeva kao odgovor na najnovije iranske napade na komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški moreuz.

Napadi su izvedeni "kao neposredan odgovor na napade Irana na komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški moreuz", saopćila je Centralna komanda SAD (CENTCOM).