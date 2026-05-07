Usred napetosti sa SAD-om oko Hormuza, Iranska organizacija za luke i pomorstvo izdaje poruku zapovjednicima komercijalnih brodova koji posluju u regionalnim vodama

Iran tvrdi da su luke spremne pružiti usluge podrške brodovima u Hormuškom moreuzu Usred napetosti sa SAD-om oko Hormuza, Iranska organizacija za luke i pomorstvo izdaje poruku zapovjednicima komercijalnih brodova koji posluju u regionalnim vodama

Usred kontinuiranih napetosti oko Hormuškog moreuza, Iran je u četvrtak izjavio da su luke zemlje spremne pružiti pomorske usluge, tehničku podršku, zalihe i medicinsku pomoć plovilima koja posluju u Hormuzu i regionalnim teritorijalnim vodama, javlja Anadolu.

Savjet je došao u poruci Iranske organizacije za luke i pomorstvo upućenoj zapovjednicima komercijalnih brodova koji posluju u regionalnim vodama, objavila je službena novinska agencija IRNA.

Prema poruci, sva plovila koja plove teritorijalnim vodama, posebno ona koja se nalaze u iranskim vodama i lukama, mogu imati koristi od usluga snabdijevanja, goriva, zdravstvenih i medicinskih usluga, kao i materijala za održavanje kada je to potrebno.

Organizacija je saopćila da će se poruka emitirati putem pomorskih komunikacijskih mreža i VHF sistema u regiji tri puta dnevno tokom tri dana.

Od 13. aprila, SAD je proveo pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski promet u Hormuškom moreuzu, ključnom plovnom putu za međunarodni brodski promet, posebno za naftu.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana i poremećaje u Hormuškom moreuzu.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka.