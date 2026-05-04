Iran tvrdi da su dvije rakete pogodile američki ratni brod kod otoka Jask nakon ignorisanja upozorenja Plovilo se nije moglo nastaviti kretati i bilo je primorano da se povuče iz područja, navodi agencija Fars

Iran je u ponedjeljak saopćio da su dvije rakete pogodile brod američke mornarice u blizini otoka Jask na jugu zemlje, nakon što je ignorisao upozorenja da se zaustavi, prenijela je poluzvanična agencija Fars.

„Plovilo, koje se danas kretalo kroz Hormuški moreuz kršeći pravila plovidbe i sigurnosti u blizini Jaska, bilo je meta raketnog napada nakon što je ignorisalo upozorenje mornarice Islamske Republike Iran“, navodi Fars pozivajući se na lokalne izvore.

Zbog napada brod nije mogao nastaviti svoju rutu te je „bio primoran da se okrene i napusti područje“, dodaje se.

Nisu objavljeni detalji o stepenu oštećenja niti o eventualnim žrtvama.

Korpus čuvara islamske revolucije ranije je upozorio da će sva plovila koja krše protokole plovidbe koje je Teheran uveo u Hormuškom moreuzu „biti zaustavljena silom“.

Za sada nema zvanične reakcije Sjedinjenih Američkih Država na ove navode.

Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su 28. februara napade na Iran, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela i američkih saveznika u Zaljevu, kao i zatvaranje Hormuškog moreuza.

Od 13. aprila, SAD provode pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski saobraćaj u ovom strateškom plovnom putu.

Dvosedmično primirje proglašeno je 8. aprila uz posredovanje Pakistan, nakon čega su održani direktni razgovori u Islamabadu 11. aprila, ali bez postizanja trajnog sporazuma.

Predsjednik SAD-a Donald Trump kasnije je produžio primirje bez određivanja novog roka, na zahtjev Pakistana.