Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova kaže da se ne može isključiti da se to dogodi u narednim danima, ali da neće biti u nedjelju

Iran tvrdi da potpisivanje memoranduma o razumijevanju sa SAD-om neće biti održano u nedjelju Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova kaže da se ne može isključiti da se to dogodi u narednim danima, ali da neće biti u nedjelju

Iran je u subotu saopćio da se potpisivanje memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama neće održati u nedjelju, ali bi se moglo dogoditi u narednim danima.

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei izjavio je da se memorandum iz Islamabada fokusira na okončanje rata, dok se o nuklearnom pitanju u ovoj fazi neće razgovarati.

"Morat ćemo sačekati i vidjeti tačno vrijeme potpisivanja memoranduma; iako to neće biti sutra, mogućnost da se to dogodi u narednim danima ne može se isključiti", dodao je Baghaei u izjavama koje je prenijela novinska agencija Tasnim.

Kazao je da Iran mora biti oprezan, navodeći ono što je nazvao oklijevanjem Washingtona u davanju komentara o procesu.

Pregovori uz posredovanje Pakistana bili su usmjereni na okončanje neprijateljstava između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, ponovno otvaranje Hormuškog moreuza za pomorski saobraćaj te postizanje konsenzusa o iranskom nuklearnom programu.

Iranski zvaničnici su više puta izjavljivali da je veliki dio teksta već usaglašen, dok su istovremeno optuživali Washington za usporavanje napretka zbog promjenjivih stavova i kontradiktornih izjava.