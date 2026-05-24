Iran tvrdi da potencijalni memorandum sa SAD-om uključuje kraj rata na svim frontovima SAD bi se također obavezao na ukidanje sankcija na iransku naftu tokom pregovora, navodi se u izvještaju

Potencijalni memorandum o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država uključuje okončanje rata na svim frontovima, izvijestila je u nedjelju novinska agencija Tasnim.

To uključuje i izraelske napade u Libanu, a Washington bi se također obavezao na ukidanje sankcija na iransku naftu tokom pregovora.

Ako sporazum bude postignut, Hormuški moreuz se neće u potpunosti vratiti na stanje prije rata. Umjesto toga, broj brodova kojima je dozvoljen prolaz bio bi vraćen na nivo prije rata u roku od 30 dana, navodi Tasnim.

Iran, prema navodima agencije, insistira na provođenju svojih suverenih prava nad Hormuškim moreuzom različitim sredstvima, čiji će detalji biti naknadno objavljeni.

Istovremeno, Iran insistira na barem djelimičnom oslobađanju svoje zamrznute imovine, a potencijalni sporazum uključivao bi i period od 60 dana za pregovore o iranskom nuklearnom programu.

Teheran također traži ukidanje američke blokade svojih luka, tvrdeći da neće biti promjena u moreuzu ukoliko blokada ostane na snazi.

Sve promjene u plovidbi i tranzitu kroz ovaj strateški plovni put također će zavisiti od provođenja ostalih američkih obaveza iz memoranduma o razumijevanju, navodi se u izvještaju.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da je sporazum s Iranom o okončanju rata uglavnom ispregovaran i da se čeka njegovo finaliziranje. Napredak je uslijedio nakon posjete načelnika pakistanske vojske Asima Munira Teheranu, njegove druge u posljednjih nekoliko sedmica. Primirje u ratu koji je počeo 28. februara prvi put je posredovanjem Pakistana postignuto 8. aprila.