Iran tvrdi da je zatvorio Hormuški moreuz s arapske strane, prijeti brzom akcijom ako SAD nastavi eskalaciju Ujedinjeni smo do posljednje kapi krvi da osvetimo naše šehide, poručio iranski komandant

ISTANBUL (AA) - Iran je zatvorio Hormuški moreuz s arapske strane i poduzet će brzu akciju ukoliko snage Sjedinjenih Američkih Država nastave napredovanje, izjavio je kasno u srijedu komandant iranske mornarice Shahram Irani.

"Neprijatelj je mislio da u najkraćem mogućem roku, poput tri dana do jedne sedmice, može doći do ishoda u ratu protiv Irana, a ta njihova pretpostavka postala je predmet ismijavanja na vojnim univerzitetima", rekao je Irani u izjavi koju je prenio državni emiter IRIB.

"Ujedinjeni smo do posljednje kapi krvi da osvetimo naše šehide", dodao je.

Napetosti u regionu eskalirale su nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odgovor Teherana protiv američkih saveznika u Zaljevu i zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je proglašeno 8. aprila uz posredovanje Pakistana, nakon čega su 11. i 12. aprila održani pregovori u Islamabadu, ali dogovor nije postignut.

Predsjednik SAD-a Donald Trump kasnije je rekao da je primirje produženo na zahtjev Pakistana, dok se čeka prijedlog iz Teherana. Uprkos naporima za organizaciju nove runde pregovora, neizvjesnost i dalje traje.