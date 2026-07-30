Iranska Revolucionarna garda saopćila da je napad na zračnu bazu Al-Azraq izveden kao odgovor na američki napad na ostrvo Qeshm

Iran tvrdi da je u balističkom napadu uništio tri američka aviona F-35 u Jordanu Iranska Revolucionarna garda saopćila da je napad na zračnu bazu Al-Azraq izveden kao odgovor na američki napad na ostrvo Qeshm

ISTANBUL (AA) - Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopćio je u četvrtak da je balističkim projektilima gađao zračnu bazu Al-Azraq u istočnom dijelu Jordana, tvrdeći da su u napadu uništena tri američka borbena aviona F-35, dok su još tri teško oštećena, prenijeli su iranski mediji.

U saopćenju IRGC-a navodi se da su njegove zračno-svemirske snage s nekoliko balističkih projektila pogodile platformu za raspoređivanje i hangar za održavanje u kojem su bili smješteni američki borbeni avioni F-35 u zračnoj bazi Al-Azraq.

IRGC je naveo da je napad izveden kao odgovor na američki napad na dvije stambene kuće na iranskom ostrvu Qeshm.

Prema tvrdnjama IRGC-a, tri aviona F-35 potpuno su uništena, dok su još tri pretrpjela teška oštećenja.

Također se tvrdi da je u napadu poginulo više oficira, kao i tehničkog i osoblja zaduženog za održavanje.

Saopćenje je uslijedilo nekoliko sati nakon što je projektil pogodio kuću na ostrvu Qeshm, pri čemu su dvije osobe povrijeđene tokom vala američkih napada širom juga Irana, javila je novinska agencija Mehr.

Ranije u četvrtak, jordanska vojska saopćila je da je presrela i oborila pet projektila lansiranih iz Irana prema toj zemlji, što je četvrti uzastopni dan takvih incidenata.

U srijedu je Jordan saopćio da je oborio pet projektila, nakon što je u utorak presreo jedan dron, a u ponedjeljak dva drona.

Do ovih događaja došlo je nakon što je Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopćila da su američke snage izvele napade na Iran kao odgovor na, kako je navedeno, pokušaje iranskih napada na američke snage na Bliskom istoku dan ranije.