Iran tvrdi da je SAD prekršio primirje ciljajući iranske brodove u Hormuzu i civilna područja na jugu Irana

Iran je u petak rano ujutro optužio Sjedinjene Države za kršenje primirja ciljajući iranske brodove u blizini Hormuškog tjesnaca i napadajući civilna područja na jugu Irana.

Glasnogovornik vojnog štaba Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, rekao je da je SAD ciljao iranski tanker s naftom koji se kretao od iranskih obalnih voda u blizini Jaska prema Hormuškom tjesnacu, kao i još jedan iranski brod u blizini luke Fujairah u UAE-u.

Glasnogovornik je također optužio SAD za izvođenje zračnih napada na civilna područja u Bandar Khamiru, Siriku i otoku Qeshm na jugu Irana u saradnji s "nekim zemljama regije".

Rekao je da su iranske oružane snage odmah odgovorile napadom na američke vojne brodove istočno od Hormuškog moreuza i južno od luke Chabahar, tvrdeći da su napadi prouzrokovali "značajnu štetu".

Saopštenje je izdato ubrzo nakon što se u zapadnom Teheranu čula stalna vatra protivvazdušne odbrane nakon dvije glasne eksplozije, prema iranskoj zvaničnoj novinskoj agenciji IRNA.

IRNA je izvijestila da je protivavionska vatra nastavljena nekoliko minuta u područjima u blizini teheranskog Distrikta 22 i Ahmadabada Mostofija u zapadnom dijelu glavnog grada.