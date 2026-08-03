Iran tvrdi da je oborio bespilotnu letjelicu MQ-9 iznad Hormuškog moreuza Revolucionarna garda tvrdi da su sistemi protuzračne odbrane presreli bespilotnu letjelicu američke proizvodnje iznad strateškog plovnog puta

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopćila je u ponedjeljak da je oborila bespilotnu letjelicu MQ-9 iznad Hormuškog moreuza usljed rastuće vojne eskalacije sa Sjedinjenim Američkim Državama.

U saopćenju koje je prenijela državna novinska agencija IRNA, IRGC je navela da je bespilotna letjelica MQ-9 američke proizvodnje presretnuta i pogođena sistemima protuzračne odbrane iznad strateškog plovnog puta.

Iz SAD-a nije bilo neposrednog komentara na ove tvrdnje.

Između 8. i 24. jula SAD i Iran razmijenili su vojne udare, pri čemu je Washington napao ciljeve unutar Irana, a Teheran uzvratio napadima na, kako je naveo, američke vojne objekte i opremu u nekoliko arapskih zemalja, posebno Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu.

Eskalacija je uslijedila nakon što su Washington i Teheran u junu potpisali memorandum o razumijevanju i pokrenuli pregovore o postizanju konačnog sporazuma. Razgovori su kasnije zaustavljeni zbog nesuglasica u vezi sa sigurnosnim garancijama i slobodom plovidbe kroz Hormuški moreuz, jedan od najvažnijih svjetskih pravaca za snabdijevanje energentima i globalnu trgovinu.