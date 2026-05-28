Iran tvrdi da je mornarica IRGC-a vratila američki tanker blizu Hormuškog moreuza Poluslužbena novinska agencija Tasnim povezuje eksplozije blizu Bandar Abbasa s američkom vojnom vatrom nakon pomorskog incidenta

Iranska mornarica Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) prisilila je američki tanker da se vrati blizu Hormuškog moreuza nakon što je pokušao preći strateški vodeni put s isključenim radarskim sistemom, objavila je poluslužbena novinska agencija Tasnim rano u četvrtak, javlja Anadolu.

Pozivajući se na obaviješteni vojni izvor, Tasnim je rekao da su pomorske snage IRGC-a brzo reagovale na plovilo i ispalile upozoravajuće hice prema njemu, prisiljavajući ga na povlačenje.

Tasnim je povezao incident s eksplozijama koje su se ranije čule blizu južnog lučkog grada Bandar Abbasa, gdje su iranski mediji objavili da je aktivirana protivzračna odbrana.

Agencija je saopćila da u incidentu nije bilo žrtava niti materijalne štete.

Izvještaj je uslijedio nakon što je američki zvaničnik potvrdio za Anadolu da su Sjedinjene Američke Države izvele još jednu rundu zračnih napada na jug Irana, oborivši četiri iranska jednosmjerna jurišna drona koji su predstavljali prijetnju u blizini Hormuškog moreuza.

"Američke snage su pogodile iransku zemaljsku kontrolnu stanicu u Bandar Abbasu koja je trebala lansirati peti dron", rekao je zvaničnik u srijedu, pod uslovom anonimnosti.

"Ove akcije su bile odmjerene, isključivo defanzivne i namijenjene su održavanju primirja", dodao je zvaničnik.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran u februaru. Teheran je uzvratio napadima na Izrael, kao i na američke saveznike u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.



Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, a kasnije ga je američki predsjednik Donald Trump produžio na neodređeno vrijeme.