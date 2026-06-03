Iran tvrdi da je kvar američke rakete Patriot uzrokovao štetu na terminalu aerodroma u Kuvajtu Glasnogovornik IRGC-a negira iranski napad na terminal aerodroma

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) negirao je u srijedu da je gađao Međunarodni aerodrom u Kuvajtu, rekavši da je štetu na putničkom terminalu uzrokovao neispravan raketni sistem Patriot američke proizvodnje, prema državnoj televiziji IRIB, prenosi Anadolu.

Glasnogovornik IRGC-a Hossein Mohebbi rekao je da su istrage pokazale da Zračno-kosmička divizija snaga nije pucala na terminal aerodroma u Kuvajtu.

"Naše istrage u vezi s napadom na putnički terminal u Kuvajtu pokazuju da Zračno-kosmičke snage IRGC-a nisu pucale na ovu metu", rekao je glasnogovornik.

Tvrdi da je štetu uzrokovala raketa Patriot koja je pala na terminal nakon što nije uspjela presresti iranske rakete.

"Uništenje putničkog terminala na aerodromu u Kuvajtu uzrokovano je greškom američkog sistema Patriot nakon što nije uspio presresti iranske rakete", dodao je.

IRGC je u srijedu saopćio da je napao američku bazu u Kuvajtu i sjedište američke Pete flote u Bahreinu, kao odmazdu za američki napad na njihov komunikacijski toranj na južnom ostrvu Kešm.