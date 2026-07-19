Iran tvrdi da je 50 ljudi poginulo, više od 500 povrijeđeno u američkim napadima od 27. juna Tenzije rastu između Washingtona i Teherana uprkos nedavnom mirovnom memorandumu

Više od 50 ljudi je ubijeno, a više od 517 povrijeđeno u američkim napadima u Iranu od 27. juna, saopćilo je u nedjelju iransko Ministarstvo zdravstva, javlja Anadolu.

Među poginulima je pet žena i dvoje djece, dok je 35 žena i 19 djece povrijeđeno, rekao je portparol ministarstva Hossein Kermanpour u objavi na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Dodao je da je izvedeno 28 hirurških zahvata, 468 pacijenata je otpušteno nakon završetka liječenja, a 32 je hospitalizovano.

SAD je posljednjih dana intenzivirao napade na Iran, a Teheran je uzvratio napadima na objekte i baze za koje tvrdi da ih koristi američka vojska u nekoliko zemalja u regiji.

Do razmjene vatre između Washingtona i Teherana dolazi uprkos memorandumu o razumijevanju potpisanom u junu, uz posredovanje Pakistana, s ciljem okončanja rata i postizanja trajnog mirovnog sporazuma.