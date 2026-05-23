Iran tvrdi da je 25 brodova prošlo kroz Hormuški moreuz u posljednja 24 sata

Dvadeset pet brodova prošlo je kroz Hormuški moreuz u posljednja 24 sata u koordinaciji s iranskim vlastima, saopćila je u subotu mornarica Iranske revolucionarne garde (IRGC).

Plovila su uključivala tankere za naftu, kontejnerske brodove i druge komercijalne brodove koji su tranzitirali strateškim pomorskim putem nakon dobijanja dozvole uz koordinaciju i sigurnost IRGC mornarice, navodi se u saopćenju odjela za odnose s javnošću mornarice koje je prenio državni emiter IRIB.

Regionalne tenzije ostaju visoke otkako su SAD i Izrael krajem februara pokrenuli napade na Iran.

Teheran je kasnije odgovorio napadima na Izrael i američke saveznike u Zaljevu, zajedno s zatvaranjem Hormuškog moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih energetskih tranzitnih pravaca.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila posredovanjem Pakistana, ali razgovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma.

Predsjednik SAD-a Donald Trump kasnije je neograničeno produžio primirje, uz održavanje blokade brodova koji plove prema ili iz iranskih luka kroz Hormuški moreuz. Pojačani napori za trajni kraj sukoba se nastavljaju, a načelnik pakistanske vojske trenutno boravi u Teheranu kako bi spriječio ponovno izbijanje rata.

Prije početka sukoba, kroz ovaj strateški plovni put je prolazilo gotovo petina globalnih energetskih zaliha. Poremećaji u pomorskom saobraćaju u Zaljevu i dalje izazivaju zabrinutost na globalnim energetskim tržištima uprkos diplomatskim naporima usmjerenim na smirivanje tenzija.