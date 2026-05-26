Iran traži odmrzavanje 12 milijardi dolara u pregovorima sa SAD-om

Iran zahtijeva oslobađanje 12 milijardi dolara (10,3 milijarde eura) zamrznute imovine u potencijalnom sporazumu sa SAD-om i insistira da dodatnih 12 milijardi dolara "treba prebaciti u roku od 60 dana" od potpisivanja sporazuma, objavila je u utorak poluzvanična novinska agencija Tasnim, prenosi Anadolu.

Glavni iranski pregovarač i predsjednik parlamenta Mohammed Bagher Qalibaf boravio je u ponedjeljak u Kataru na razgovorima čiji je cilj osigurati pristup 12 milijardi dolara zamrznute iranske imovine u prvoj fazi sporazuma i ukloniti postojeće prepreke, objavio je Tasnim pozivajući se na izvor upoznat sa situacijom.

"S obzirom na prošla iskustva u vezi s oslobađanjem iranskih sredstava u Južnoj Koreji i Kataru, naglasak je stavljen na pažljivo praćenje procesa implementacije kako bi se izbjeglo ponavljanje prethodnih problema", rekao je izvor.

Izvor je napomenuo da je Qalibafova posjeta imala za cilj osigurati nesmetan pristup sredstvima.

Pregovori u Kataru bili su "generalno pozitivni i doprinijeli su napretku u širim pregovorima", dodao je.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran u februaru. Teheran je uzvratio napadima na Izrael, kao i na američke saveznike u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, a kasnije ga je američki predsjednik Donald Trump produžio na neodređeno vrijeme.

U subotu je Trump rekao da je sporazum s Iranom o okončanju sukoba "uglavnom ispregovaran" i da čeka finalizaciju.