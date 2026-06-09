Pitanja vezana za vize rješavaju se prije turnira, kazao je Ahmad Donyamali

Iran traži fer tretman na SP 2026: Teheran poziva SAD na poštovanje i odgovarajuće domaćinstvo reprezentaciji Pitanja vezana za vize rješavaju se prije turnira, kazao je Ahmad Donyamali

Iranski ministar sporta i omladine Ahmad Donyamali pozvao je SAD da s poštovanjem tretira iransku nacionalnu fudbalsku reprezentaciju i pruži joj odgovarajuće domaćinstvo tokom Svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine, javlja Anadolu.

"Amerikanci bi trebali na poseban način ugostiti iransku nacionalnu reprezentaciju", rekao je Donyamali, prema iranskoj poluzvaničnoj novinskoj agenciji ISNA u utorak.

Rekao je da su američke vlasti svjesne da Iran neće prihvatiti ono što je on opisao kao nepravedan tretman i da bi trebale s poštovanjem postupati s timom.

Donyamali je dodao da se većina problema i prepreka s kojima se suočava iranska delegacija rješava, uključujući pitanja viza koja utiču na neke članove pomoćnog osoblja nacionalnog tima.

Ministar je dodao da je Iran obavijestio FIFA-u da bi zvaničnicima tima trebalo dozvoliti da reaguju ako se tokom utakmica pokažu neovlaštene zastave ili se uzvikuju slogani usmjereni protiv nacionalnog tima.

Dodao je da su iranske vlasti dobile uvjeravanja da se takvi incidenti neće dogoditi tokom utakmice grupne faze između Irana i Egipta.

Ovo se dogodilo u trenutku kada se Iran priprema za Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine, koje će zajednički organizovati SAD, Kanada i Meksiko.

Iran će tokom prvenstva biti stacioniran u meksičkom pograničnom gradu Tijuani, a u SAD će putovati na utakmice grupe "G" protiv Novog Zelanda, Belgije i Egipta.

Iranski zvaničnici su ranije izrazili zabrinutost zbog kašnjenja u izdavanju viza koja pogađaju neke članove tehničkog i administrativnog osoblja nacionalnog tima, iako vlasti kažu da se problemi rješavaju prije prvenstva.