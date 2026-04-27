Iran stoji "ujedinjeno protiv neprijatelja", kaže zvaničnik "Nemamo razlike, mi smo jedna nacija i naš cilj je jedno", kaže portparol prezidijuma parlamenta nakon Trumpovih komentara o iranskom rukovodstvu

Portparol prezidijuma iranskog parlamenta rekao je da Iran stoji "ujedinjeno protiv neprijatelja" usred stalnih tenzija sa SAD-om i Izraelom, prema državnoj novinskoj agenciji u ponedjeljak.

"Nemamo razlike, mi smo jedna nacija i naš cilj je jedno. Naše zajedničke osobine daleko nadmašuju razlike koje postoje", ustvrdio je Abbas Goudarzi, kako ga je citirala IRNA.

Uloga javnosti je važna, primijetio je Goudarzi, navodeći da ljudi "čine trg življim i podržavaju pregovarački tim i diplomatiju".

Dalje je izjavio da prisustvo ljudi također može utjecati na ishod pregovora sa SAD-om.

Goudarzijeve izjave uslijedile su nakon što je američki predsjednik Donald Trump prošle sedmice produžio ono što je prvobitno bilo dvonedeljno primirje s Iranom, dogovoreno uz posredovanje Pakistana, a koje je počelo 8. aprila.

Trump je rekao da će odgoditi daljnje akcije dok iransko rukovodstvo ne bude moglo predstaviti "jedinstveni" stav za pregovaračkim stolom.

Primirje je zaustavilo višesedmični rat koji je započeo američko-izraelskim napadima na Iran 28. februara, a nakon čega su uslijedili uzvratni napadi.

Washington i Teheran su 11. i 12. aprila održali razgovore u pakistanskoj prijestolnici Islamabadu kako bi okončali rat, ali nisu uspjeli postići dogovor. Napori za još jednu rundu pregovora su u toku.