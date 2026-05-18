Iran saopćio da se razgovori sa SAD-om nastavljaju uz posredovanje Pakistana Amerikanci su iznijeli prijedloge, a i mi smo predstavili svoje stavove, kazao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei izjavio je u ponedjeljak da se razgovori sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i dalje nastavljaju uz posredovanje Pakistana.

"Pokrenuli su spekulacije o obogaćivanju i uranijskim materijalima, a mi smo saopćili da to nema nikakvu osnovu", rekao je Baqaei u izjavama koje je prenijela novinska agencija Mehr.

"Amerikanci su iznijeli prijedloge, a i mi smo predstavili svoje stavove", dodao je.

Baqaei je također odgovorio na predloženu američko-bahreinsku rezoluciju o Hormuškom moreuzu, navodeći da Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija ne može optuživati Iran za podrivanje sigurnosti regiona.

"Kina i Rusija znaju da su glavni izvor nesigurnosti na moru i prijetnje slobodnoj trgovini Sjedinjene Američke Države", rekao je.

"Ako međunarodna zajednica želi djelovati odgovorno, trebala bi osuditi postupke Sjedinjenih Američkih Država", dodao je Baqaei.

Regionalne tenzije eskalirale su otkako su SAD i Izrael u februaru pokrenuli napade na Iran. Teheran je uzvratio napadima usmjerenim na Izrael, kao i američke saveznike u Zaljevu, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, zajedno sa zatvaranjem Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali razgovori u Islamabadu nisu uspjeli dovesti do trajnog sporazuma. Američki predsjednik Donald Trump kasnije je produžio primirje na neodređeno vrijeme.