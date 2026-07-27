Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei kaže da je prioritet Teherana i dalje odbrana suvereniteta, tvrdi da su američke akcije potkopale uslove za dijalog

Iran saopćio da nastavlja razmjenjivati poruke sa SAD-om, ali nema uslova za razgovore Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei kaže da je prioritet Teherana i dalje odbrana suvereniteta, tvrdi da su američke akcije potkopale uslove za dijalog

Iran nastavlja razmjenjivati poruke sa Sjedinjenim Državama, ali trenutno nema uslova za pregovore, izjavio je u nedjelju glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei, optužujući Washington da vojnim akcijama podriva diplomatiju.

U intervjuu za austrijsku televiziju ORF, Baqaei je rekao da je neposredni prioritet Irana odbrana suvereniteta, a ne uključivanje u pregovore.

"Razmjenjujemo poruke, ali naš prioritet je sada odbrana suvereniteta, teritorijalnog integriteta i naroda Irana", rekao je.

On je optužio Washington da više puta podriva diplomatiju, rekavši da su američke akcije uništile uslove neophodne za pregovore i prekršile prethodne sporazume s Teheranom.

On je opisao nedavne američke udare kao nastavak "ilegalnog rata" protiv Irana, tvrdeći da oni odražavaju neuspjeh Washingtona da ispoštuje svoje obaveze.

Na Hormuškom moreuzu, Baqaei je rekao da je Iran ispunio svoju odgovornost da obezbijedi sigurnost međunarodnog brodarstva, ali da neće dozvoliti da strateški plovni put postane platforma za prijetnju nacionalnoj sigurnosti zemlje.

On je također okrivio SAD i Izrael za eskalaciju tenzija u regiji, rekavši da su njihove vojne akcije destabilizirale sigurnosnu situaciju.

Osvrćući se na nuklearni sporazum iz 2015. godine, Baqaei je rekao da evropske zemlje nisu ispunile svoje obaveze nakon povlačenja SAD-a iz sporazuma, dodajući da "Iranu duguju veliki mnogo" zbog napuštanja svojih obaveza.

Tenzije između SAD-a i Irana su se pojačale posljednjih sedmica, a SAD izvodi napade na Iran, a Teheran odgovara gađanjem američkih vojnih objekata i opreme u zemljama širom regije, uključujući Bahrein, Jordan i Kuvajt.

Američki predsjednik Donald Trump je 8. jula proglasio memorandum o razumijevanju s Iranom "gotovim", optužujući Teheran za kršenje sporazuma.

Najava je uslijedila nakon napada na tri tankera u Hormuškom moreuzu i obnovljenih neslaganja oko pravila plovidbe na strateškom plovnom putu.

Washington je pozvao na neograničen prolaz kroz Hormuški moreuz, dok Teheran insistira na tome da brodovi prolaze kroz kanal u blizini njegove obale pod navigacijskim mehanizmom kojim upravlja Iran.

​​​​​Trump je naredio američkoj vojsci da ne pokreće nove udare na Iran, čime je okončan skoro dvonedeljni dnevni napad, objavio je u subotu novinski sajt Axios, pozivajući se na izvore upoznate sa tom odlukom.