- Državna televizija navodi da su plovila presretnuta nakon pokušaja prolaska kroz Hormuški moreuz izvan određene plovidbene rute i bez odobrenja

Iran saopćio da je zaustavio šest plovila zbog "neovlaštenog" prolaska kroz Hormuški moreuz - Državna televizija navodi da su plovila presretnuta nakon pokušaja prolaska kroz Hormuški moreuz izvan određene plovidbene rute i bez odobrenja

Mornarica Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) zaustavila je u protekla 24 sata šest plovila nakon što su pokušala proći kroz Hormuški moreuz "bez odobrenja i izvan određene plovidbene rute", javila je u nedjelju iranska državna televizija.

Prema navodima televizije, iranske vlasti nisu dozvolile plovilima da nastave plovidbu nakon što su pokušala "neovlašteni prolazak" kroz ovaj strateški morski prolaz.

U izvještaju se navodi da su pomorske snage IRGC-a ispalile hice upozorenja prije nego što su presrele šest plovila, nakon čega su ona promijenila kurs.

IRGC je u subotu saopćio da je u Hormuškom moreuzu zaustavio četiri plovila nakon što je otkrio pokušaje "neovlaštenog prolaska".

Tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana posljednjih sedmica dodatno su porasle nakon što je Washington izveo napade na Iran, a Teheran odgovorio gađanjem, kako tvrdi, američkih vojnih objekata i opreme u više zemalja regije, uključujući Bahrein, Jordan i Kuvajt.

Predsjednik SAD-a Donald Trump 8. jula proglasio je da je prošlomjesečni memorandum o razumijevanju s Iranom "okončan", optuživši Teheran za kršenje sporazuma.

Ova objava uslijedila je nakon napada na tri tankera u Hormuškom moreuzu i ponovnih nesuglasica u vezi s pravilima plovidbe kroz ovaj strateški morski prolaz.

Washington zahtijeva neograničen prolaz kroz Hormuški moreuz, dok Teheran insistira da plovila prolaze kanalom uz njegovu obalu prema navigacijskom režimu kojim upravlja Iran.

Trump je naložio američkoj vojsci da ne pokreće nove napade na Iran, čime je okončan gotovo dvosedmični period svakodnevnih napada, objavio je u subotu Axios, pozivajući se na izvore upoznate s tom odlukom.