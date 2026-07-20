Ministarstvo vanjskih poslova navodi da razmatra pristigle prijedloge, te poručuje da će nastaviti diplomatske napore uporedo s vojnim odgovorom te štititi sigurnost u Hormuškom moreuzu

Iran saopćio da je primio prijedloge posrednika za smirivanje tenzija sa SAD-om Ministarstvo vanjskih poslova navodi da razmatra pristigle prijedloge, te poručuje da će nastaviti diplomatske napore uporedo s vojnim odgovorom te štititi sigurnost u Hormuškom moreuzu

Iran je u ponedjeljak saopćio da je primio prijedloge posrednika usmjerene na smirivanje tenzija te da ih razmatra, istovremeno potvrđujući svoju privrženost diplomatiji usred razmjene vatre između Washingtona i Teherana.

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei izjavio je tokom konferencije za novinare da posrednici rade na sprečavanju dalje eskalacije te da su Teheranu dostavili određene prijedloge.

“Primili smo prijedloge putem posrednika, ali u ovoj fazi nećemo govoriti o njihovim detaljima“, rekao je Baqaei, a prenijela je državna radiotelevizija IRIB.

Kazao je da iranska diplomatija nastavlja izvršavati svoje obaveze uporedo s djelovanjem oružanih snaga zemlje.

“Dok naše oružane snage čvrsto i odlučno odgovaraju na izvor američke agresije, diplomatija je u potpunosti svjesna svojih obaveza i ne štedi napore kako bi ih ispunila“, rekao je.

Baqaei je dodao da iranske diplomate neće odustati od svoje dužnosti, jednako kao što oružane snage zemlje neće zanemariti svoju dužnost odbrane domovine.

Također je rekao da je Iran odlučan da, u saradnji s Omanom, poduzme potrebne mjere kako bi u potpunosti ostvario svoj suverenitet i spriječio bilo kakve sigurnosne prijetnje u Hormuškom moreuzu.

Ove izjave dolaze u vrijeme nastavka vojnih razmjena između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, uprkos memorandumu o razumijevanju, postignutom uz posredovanje Pakistana i potpisanom prošlog mjeseca s ciljem okončanja sukoba i postizanja trajnog mirovnog sporazuma. Međutim, tenzije su ponovo eskalirale prošle sedmice zbog Hormuškog moreuza.