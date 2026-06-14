Iran: Sajber napad izazvao poremećaje u radu četiri banke Nije bilo neovlaštenog pristupa podacima klijenata, saopćilo Iransko vijeće za koordinaciju banaka

Iran je u nedjelju saopćio da je ograničeni sajber napad izazvao poremećaje u radu četiri iranske banke, uključujući Nacionalnu banku Irana, Bank Tejarat, Bank Saderat Iran i Bank Tosee Saderat.

"Tehnički timovi odmah su primijenili neophodne preventivne i zaštitne mjere radi zaštite podataka klijenata i bankarske infrastrukture zemlje nakon što su uočeni neuobičajeni znakovi", navelo je Iransko vijeće za koordinaciju banaka u saopćenju koje je prenijela državna novinska agencija IRNA.

"Detaljne tehničke istrage pokazuju da je ovaj poremećaj uzrokovan ograničenim sajber napadom na zajedničku komunikacijsku infrastrukturu ove četiri banke. Srećom, nije bilo neovlaštenog pristupa podacima klijenata niti je došlo do brisanja bilo kakvih informacija", navodi se u saopćenju.

Dodaje se da su svi infrastrukturni sistemi sada pod kontrolom tehničkih stručnjaka te da su aktivnosti na obnovi sistema i jačanju sigurnosti i dalje u toku.