Iran rekao da je sporazum sa SAD-om "veoma daleko, veoma blizu" usred pakistanskih posredničkih napora Rasprave se nastavljaju o spornim formulacijama i neriješenim pitanjima, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova

Portparol Ministarstva vanjskih poslova Iran Esmaeil Baghaei izjavio je u subotu da je mogući sporazum između Teherana i Washingtona istovremeno "veoma daleko i veoma blizu", navodeći ono što je opisao kao kontradiktorne stavove američke strane.

"Imamo iskustva s kontradiktornim izjavama američke strane i oni su više puta mijenjali svoje stavove", rekao je Baghaei novinarima odgovarajući na pitanje o izgledima za postizanje sporazuma, prenijela je iranska novinska agencija Fars.

Njegove izjave uslijedile su dok je načelnik pakistanske vojske, feldmaršal Asim Munir završavao posjetu Teheranu radi razgovora s visokim iranskim zvaničnicima.

Baghaei je rekao da je pakistanska delegacija stigla u Teheran u petak navečer, dok se pakistanski ministar unutrašnjih poslova Mohsin Naqvi već nekoliko dana nalazi u iranskoj prijestonici.

"Pakistan je odigrao važnu posredničku ulogu, a svrha ove posjete bila je nastavak razmjene poruka između Irana i Sjedinjenih Američkih Država", rekao je.

Baghaei je dodao da je trenutni prioritet Teherana okončanje onoga što je nazvao "nametnutim ratom", na osnovu iranskog prijedloga od 14 tačaka koji je više puta razmjenjivan između strana.

"Stavovi strana razmijenjeni su o različitim klauzulama prijedloga", rekao je, dodajući da se razgovori nastavljaju o spornim formulacijama i neriješenim pitanjima.

"Posljednjih dana vođene su rasprave i izneseni prijedlozi o određenim tačkama i formulacijama oko kojih razlike i dalje postoje, a neka od tih pitanja još su predmet razmatranja i čekaju odgovore", rekao je Baghaei.

Sjedinjene Američke Države i Iran pregovaraju putem prijedloga i kontraprijedloga iz Islamabada o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, kao i o rješavanju zabrinutosti u vezi s nuklearnim programom Teherana i njegovim zahtjevom za ukidanje sankcija.

Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u petak da je u razgovorima ostvaren "blagi napredak".

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da su Sjedinjene Američke Države odgodile obnavljanje napada na Iran nakon zahtjeva zaljevskih lidera te da su u toku ozbiljni pregovori.