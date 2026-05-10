Ako se uopšte govori o dijalogu ili pregovorima, to ne znači kapitulaciju ili uzmicanje, već je cilj osigurati prava iranske nacije i snažno braniti nacionalne interese, rekao je iranski predsjednik Pezeshkian

Iran: Razgovori sa SAD-om imaju za cilj odbranu prava, a „ne kapitulaciju“ Ako se uopšte govori o dijalogu ili pregovorima, to ne znači kapitulaciju ili uzmicanje, već je cilj osigurati prava iranske nacije i snažno braniti nacionalne interese, rekao je iranski predsjednik Pezeshkian

Razgovori sa Sjedinjenim Američkim Državama imaju za cilj odbranu prava Irana, a „ne kapitulaciju“, izjavio je u nedjelju iranski predsjednik Masoud Pezeshkian, prenosi Anadolu.

„Ako se uopšte govori o dijalogu ili pregovorima, to ne znači kapitulaciju ili uzmicanje, već je cilj osigurati prava iranske nacije i snažno braniti nacionalne interese“, rekao je Pezeshkian u izjavi koju je prenijela državna novinska agencija IRNA.

Iran se „nikada neće pokloniti neprijatelju“, obećao je on tokom sastanka radne grupe za obnovu štete nastale tokom američko-izraelskog rata.

Regionalne tenzije su eskalirale otkako su SAD i Izrael pokrenuli udare na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i protiv američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli proizvesti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka, utirući put diplomatiji prema trajnom rješenju rata.