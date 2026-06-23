- Portparol Ministarstva vanjskih poslova demantuje izvještaje o sastanku iranske delegacije i šefa IAEA-e u Švicarskoj

Iran: Raketni program nije dio razgovora sa SAD-om u Švicarskoj, IAEA bez pristupa uništenim postrojenjima - Portparol Ministarstva vanjskih poslova demantuje izvještaje o sastanku iranske delegacije i šefa IAEA-e u Švicarskoj

O raketnim kapacitetima Teherana se nije razgovaralo u pregovorima sa SAD-om u Švicarskoj, saopštilo je u utorak Ministarstvo vanjskih poslova Irana, odbacujući mogućnost da se inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) dozvoli posjeta nuklearnim postrojenjima koja su bila meta tokom američko-izraelskog rata protiv Irana, prenosi Anadolu.

Portparol Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei izjavio je da iranski raketni program nikada nije bio uključen u razgovore s Washingtonom.

"Iranski raketni kapaciteti nisu bili dio pregovora sa Sjedinjenim Državama", rekao je Baqaei tokom brifinga za novinare, prenijeli su iranski mediji.

On je također kazao da Teheran ne namjerava dozvoliti inspektorima IAEA-e pristup nuklearnim postrojenjima koja su napali SAD i Izrael.

"Ne namjeravamo dozvoliti inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju da posjete nuklearne lokacije koje su bile meta tokom sukoba", rekao je on.

Baqaei je dalje demantovao izvještaje o kontaktima s generalnim direktorom IAEA-e Rafaelom Grossijem u Švicarskoj.

"Nismo održali nikakav sastanak s generalnim direktorom IAEA-e u Švicarskoj, niti postoje bilo kakvi planovi za inspekcije naših nuklearnih postrojenja koja su bombardovana", kazao je on.

Portparol je također naglasio da se Iran neće suočiti s nikakvim ograničenjima u korištenju sredstava koja su odmrznuta prema tekućim dogovorima s Washingtonom.

"Slobodni smo da koristimo našu zamrznutu imovinu koja će biti oslobođena, i na nju nema nikakvih ograničenja", rekao je Baqaei.

U međuvremenu, iranski predsjednik Masoud Pezeshkian izjavio je da prioritet njegove vlade ostaje zaštita prava iranskog naroda i promovisanje regionalnog mira i sigurnosti, prenijela je poluzvanična novinska agencija Mehr.

"Tražimo potpunu implementaciju potpisanih odredbi (sa SAD-om) u okviru međunarodnog prava i prava iranskog naroda", rekao je Pezeshkian.

"Ako se to postigne, mnogi problemi u regiji će se smanjiti, a agresori će biti obuzdani", dodao je on.