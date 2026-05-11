Iran pustio dobitnicu Nobelove nagrade Narges Mohammadi uz kauciju zbog pogoršanog zdravstvenog stanja

Serdar Dincel
11 Maj 2026•Ažuriranje: 11 Maj 2026
Iranske vlasti pustile su dobitnicu Nobelove nagrade za mir Narges Mohammadi uz kauciju zbog rastuće zabrinutosti zbog pogoršanja njenog zdravstvenog stanja, nakon čega je prebačena u bolnicu u Teheranu, saopćila je njena fondacija.
"Dobitnici Nobelove nagrade za mir Narges Mohammadi, nakon 10 dana hospitalizacije u Zanjanu, odobrena je suspenzija kazne uz visoku kauciju."
"Njen transfer vozilom hitne pomoći je završen i sada se nalazi u bolnici Tehran Pars, gdje će je liječiti njen vlastiti medicinski tim", navela je fondacija na društvenoj mreži X.
U saopćenju je također citiran njen advokat Mostafa Nili, koji je rekao da je Mohammadi u nedjelju puštena iz bolnice u Zanjanu nakon što su vlasti suspendovale njenu kaznu kako bi joj omogućile medicinsko liječenje.
"Prebačena je vozilom hitne pomoći u bolnicu Pars u Teheranu, gdje je hospitalizovana", navela je fondacija citirajući Nilija.
Suprug Mohammadi, Taghi Rahmani, koji živi u Parizu, također je na mreži X potvrdio da je prebačena u bolnicu Pars.