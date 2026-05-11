Iran pustio dobitnicu Nobelove nagrade Narges Mohammadi uz kauciju zbog pogoršanog zdravstvenog stanja Dobitnici Nobelove nagrade za mir Narges Mohammadi, nakon 10 dana hospitalizacije u Zanjanu, odobrena je suspenzija kazne uz visoku kauciju, saopćila fondacija aktivistkinje

Iranske vlasti pustile su dobitnicu Nobelove nagrade za mir Narges Mohammadi uz kauciju zbog rastuće zabrinutosti zbog pogoršanja njenog zdravstvenog stanja, nakon čega je prebačena u bolnicu u Teheranu, saopćila je njena fondacija.

"Njen transfer vozilom hitne pomoći je završen i sada se nalazi u bolnici Tehran Pars, gdje će je liječiti njen vlastiti medicinski tim", navela je fondacija na društvenoj mreži X.

U saopćenju je također citiran njen advokat Mostafa Nili, koji je rekao da je Mohammadi u nedjelju puštena iz bolnice u Zanjanu nakon što su vlasti suspendovale njenu kaznu kako bi joj omogućile medicinsko liječenje.

"Prebačena je vozilom hitne pomoći u bolnicu Pars u Teheranu, gdje je hospitalizovana", navela je fondacija citirajući Nilija.

Suprug Mohammadi, Taghi Rahmani, koji živi u Parizu, također je na mreži X potvrdio da je prebačena u bolnicu Pars.