Teheranska džamija Mosalla priprema se za službene ceremonije prije komemoracija i ukopa u Mašhadu

Iran priprema dženazu bivšeg vrhovnog vođe Khameneija u petak Teheranska džamija Mosalla priprema se za službene ceremonije prije komemoracija i ukopa u Mašhadu

U džamiji Mosalla, glavnom molitvenom mjestu u Teheranu, u toku su pripreme za dženazu bivšeg iranskog vrhovnog vođe Alija Khameneija, koji je ubijen u američko-izraelskom napadu 28. februara, javlja Anadolu.

U dvorištu džamije postavljena je velika platforma za postavljanje Khameneijevog kovčega i kovčega drugih zvaničnika ubijenih u istom napadu, prema dopisnika Anadolu.

Područje oko platforme bilo je okruženo betonskim blokovima, uz stroga ograničenja pristupa mjestu.

U dvorištu džamije je postavljen sistem hlađenja kako bi se smanjio utjecaj visokih temperatura na okupljene.

Zvanična međunarodna komemoracija zakazana je za petak, uz učešće šefova država, visokih zvaničnika i vjerskih vođa.

Očekuje se da će dženaza početi u subotu, a učesnici će se okupiti od šest sati ujutro po lokalnom vremenu u džamiji Mosalla kako bi održali minutu šutnje i izrazili saučešće.

Vlasti planiraju ukopati Khameneijevo tijelo 9. jula u svetištu "Imama Reze" u gradu Mašhadu.

Iran i SAD postigli su 17. juna memorandum o razumijevanju s ciljem okončanja vojnog sukoba. On pruža okvir za rješavanje preostalih pitanja između Washingtona i Teherana putem pregovora, uključujući prekid neprijateljstava, ublažavanje sankcija, nuklearni dosije, ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i šire regionalne sigurnosne aranžmane.