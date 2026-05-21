Ponovna posjeta pakistanskog ministra unutrašnjih poslova Teheranu ima za cilj pomoći u olakšavanju razmjene poruka između Irana i SAD-a, kaže portparol Ministarstva vanjskih poslova

Iran primio "stajališta" SAD-a preko Pakistana, trenutno ih razmatra Ponovna posjeta pakistanskog ministra unutrašnjih poslova Teheranu ima za cilj pomoći u olakšavanju razmjene poruka između Irana i SAD-a, kaže portparol Ministarstva vanjskih poslova

Iran je saopštio da je primio "stajališta" američke strane i da ih trenutno razmatra, izjavio je portparol Ministarstva vanjskih poslova, objavila je državna novinska agencija IRNA, prenosi Anadolu.

Nekoliko rundi razmjene poruka održano je na osnovu prvobitnog prijedloga Teherana od 14 tačaka, rekao je Esmaeil Baghaei za iransku državnu televiziju u srijedu navečer, navodi se u izvještaju.

"Primili smo stajališta SAD-a i ona se trenutno razmatraju", rekao je on.

Ponovna posjeta pakistanskog ministra unutrašnjih poslova Mohsina Naqvija Teheranu ima za cilj pomoći u olakšavanju razmjene poruka između Irana i SAD-a, dodao je Baghaei.

U srijedu je Naqvi doputovao u Teheran u svoju drugu posjetu Iranu za manje od sedmicu dana, javio je iranski državni emiter IRIB.

Trump je kasnije u srijedu izjavio da su pregovori u "završnoj fazi", ali je insistirao na tome da mu se "ne žuri" da ih okonča.

Krhki razgovori između Washingtona i Teherana ušli su u osjetljivu fazu nakon što su dvije strane ove sedmice razmijenile nove prijedloge, izjavilo je za Anadoliju više izvora iz pakistanske vlade koji su upoznati sa situacijom.

Najnoviji američki prijedlog nudi "nešto bolje podsticaje" Iranu u poređenju sa prethodnim ponudama, naveli su izvori, bez otkrivanja dodatnih detalja.

Prema izvorima, prijedlog uključuje pitanja vezana za zamrznutu imovinu Irana i međunarodne sankcije uvedene Teheranu.

Međutim, naveli su da Washington nije ponudio "nikakav novi ustupak" u vezi sa iranskim nuklearnim programom, koji ostaje glavna prepreka za postizanje sporazuma.

Prema iranskom prijedlogu od 14 tačaka o kojem je Anadolija ranije izvještavala, Teheran traži odvojene pregovore o svom nuklearnom programu, uključujući pitanja obogaćenog uranijuma, u roku od 30 dana nakon što se postigne trajni prekid vatre.

Washington, međutim, želi da se o nuklearnom pitanju "raspravlja i da se ono riješi" prije bilo kakvog sporazuma o trajnom prekidu vatre.

Prijedlog o "nadzoru treće strane" također je i dalje predmet rasprave, uglavnom na iranskoj strani, dodali su izvori.