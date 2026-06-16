Iran: Predsjednik parlamenta Qalibaf predvodit će delegaciju na potpisivanju sporazuma sa SAD-om

Serdar Dincel
16. juni 2026.•Ažuriranje: 16. juni 2026.
Iransku delegaciju tokom potpisivanja memoranduma o razumijevanju o okončanju rata sa SAD-om u Švicarskoj predvodit će predsjednik parlamenta Mohammad Bagher Qalibaf.
Još uvijek nije jasno gdje će tačno potpisivanje biti održano i u kojem će obliku biti organizirano, izjavio je u utorak zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Majid Takht-Ravanchi, javlja agencija Mehr.
Ranije je američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak rekao da se očekuje da će potpredsjednik JD Vance u petak prisustvovati zvaničnoj ceremoniji potpisivanja u Ženevi.