Iran predlaže ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i odlaganje nuklearnih pregovora

Iran je predložio ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i okončanje rata uz odlaganje nuklearnih pregovora za kasniju fazu, navodi se u medijskom izvještaju objavljenom u nedjelju.

Prijedlog je prenesen SAD-u putem posrednika, uključujući Pakistan, usred diplomatskog zastoja oko iranskog nuklearnog programa, prenosi sajt Axios.

Izvori navode da plan nastoji zaobići nesuglasice oko obogaćivanja uranija u korist bržeg dogovora fokusiranog na ukidanje blokade i obnavljanje pomorskog saobraćaja, piše ovaj medij.

Prema prijedlogu, prekid vatre bi bio produžen na duži period ili bi postao trajan, dok bi nuklearni pregovori započeli tek nakon što se tjesnac ponovo otvori i ukinu ograničenja.

Američki zvaničnik i izvori upoznati s raspravama rekli su da je Bijela kuća primila prijedlog, ali nisu naznačili hoće li ga prihvatiti.

Očekuje se da će američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak održati sastanak u kriznoj sobi (Situation Room) s visokim zvaničnicima nacionalne sigurnosti kako bi razgovarali o zastoju i mogućim narednim koracima.

Trump je izjavio da preferira održavanje pomorske blokade iranskih luka kako bi se povećao pritisak na Teheran.

„Kada imate ogromne količine nafte… ako je ova linija zatvorena… ta linija eksplodira iznutra“, rekao je on, dodajući da Iran možda ima samo „oko tri dana“ prije nego što se suoči s unutrašnjim pritiskom.

Diplomatski napori su intenzivirani tokom vikenda, a iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi održao je razgovore u Islamabadu (Pakistan) i Muscatu (Oman) fokusirajući se na tjesnac.

On je rano u ponedjeljak doputovao u Saint Petersburg, u Rusiji, na razgovore na visokom nivou s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i drugim visokim zvaničnicima.

„Ovo su osjetljive diplomatske rasprave… Sjedinjene Države drže karte u svojim rukama“, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Olivia Wales.

Iran i SAD su održali razgovore u Islamabadu 11. i 12. aprila, ali nisu uspjeli postići dogovor o okončanju sukoba.

Pregovori su uslijedili nakon što je Pakistan 8. aprila posredovao u dvosedmičnom prekidu vatre, koji je Trump kasnije produžio.

Iako su u toku napori za novu rundu razgovora, navodi se da su neke od spornih tačaka Hormuški tjesnac, američka blokada iranskih luka i pravo Irana na obogaćivanje uranija.