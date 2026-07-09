Teheran odbacio britanske tvrdnje o sigurnosnim prijetnjama i optužio London za saučesništvo sa SAD-om i Izraelom

Iran pozvao britanskog ambasadora na razgovor i demantirao ranije optužbe Teheran odbacio britanske tvrdnje o sigurnosnim prijetnjama i optužio London za saučesništvo sa SAD-om i Izraelom

Iran je u četvrtak pozvao britanskog ambasadora u Teheranu u Ministarstvo vanjskih poslova zbog, kako je saopćeno, ponovljenih lažnih i neosnovanih optužbi britanskih zvaničnika protiv Islamske Republike, javila je novinska agencija Tasnim.

Ambasador je pozvan na razgovor s pomoćnikom iranskog ministra vanjskih poslova i generalnim direktorom za Zapadnu Evropu Alirezom Yousefijem, navodi agencija.

Yousefi je ambasadoru uručio pisani protest u kojem se odbacuju tvrdnje britanskih zvaničnika da je Iran pokušavao provoditi aktivnosti povezane sa sigurnosnim prijetnjama na teritoriji Velike Britanije.

“Ove optužbe predstavljaju pokušaj prebacivanja odgovornosti i izbjegavanja suočavanja s destruktivnim djelovanjem Velike Britanije kojim se krši međunarodno pravo“, rekao je Yousefi.

On je također optužio Veliku Britaniju za saučesništvo sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom u, kako je naveo, gnusnim zločinima te za destabilizaciju regije zapadne Azije, prenosi Tasnim.

Iran i Sjedinjene Američke Države su 17. juna, uz posredovanje Pakistana, postigli memorandum o razumijevanju s ciljem okončanja vojnog sukoba i stvaranja osnove za trajni mirovni sporazum.

Međutim, američki predsjednik Donald Trump je u srijedu izjavio da je memorandum okončan, čime je, prema njegovim riječima, sporazum praktično prestao važiti i otvoren je put za novu rundu vojne konfrontacije.