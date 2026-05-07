Iran pozvao članice UN-a da ne podrže „provokativni“ američki nacrt rezolucije o Hormuškom moreuzu - Araghchi kaže da nacrt ignoriše ono što Teheran opisuje kao američko-izraelsku agresiju protiv Irana - Diplomata upozorava na korištenje Vijeća sigurnosti za opravdanje „ilegalnih radnji“

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi pozvao je države članice UN-a da ne podrže ono što je opisao kao „jednostrani i provokativni“ američki nacrt rezolucije o Hormuškom moreuzu, prema iranskom Ministarstvu vanjskih poslova u četvrtak.

U pismu upućenom generalnom sekretaru UN-a Antoniju Guterresu, kineskom ministru vanjskih poslova Wang Yiju, kineskom izaslaniku pri UN-u Fu Congu i državama članicama UN-a, Araghchi je kritizirao nacrt rezolucije zbog situacije u strateškom plovnom putu i okolnim područjima.

Araghchi je rekao da predložena rezolucija ignoriše ono što Teheran opisuje kao „korijenski uzrok“ trenutnih napetosti, naime američke i izraelske vojne akcije protiv Irana.

„Trenutna situacija je direktno i isključivo rezultat njihovog neopravdanog i ilegalnog agresivnog rata“, rekao je u pismu.

Tvrdio je da „nacrt rezolucije SAD-a i Bahreina nastoji iskriviti stvarnost na terenu“ i opravdati ono što Teheran smatra kontinuiranim nezakonitim američkim akcijama u Zaljevu i Hormuškom moreuzu.

Araghchi je također upozorio na ono što je opisao kao pokušaje zloupotrebe Vijeća sigurnosti UN-a za legitimizaciju jednostranih akcija i kršenja međunarodnog prava.

„Međunarodna zajednica ne bi trebala dozvoliti da Vijeće sigurnosti zloupotrebljavaju agresori ili da se pretvori u alat za legitimizaciju nezakonitih akcija“, rekao je.

Visokopozicionirani diplomata je kritikovao nacrt zbog navodnog ignorisanja ponovljenih kršenja prekida vatre od strane Sjedinjenih Država, uključujući ono što Teheran opisuje kao ilegalnu pomorsku blokadu i napade na iranske brodove.

Također je odbacio reference na Poglavlje VII Povelje UN-a u predloženoj rezoluciji kao „neopravdane i nesrazmjerne“, upozoravajući da bi usvajanje rezolucije oslabilo kredibilitet Vijeća sigurnosti i stvorilo ono što je opisao kao opasan presedan za legitimizaciju jednostranih prisilnih mjera od strane Washingtona.

Također je rekao da će se normalan pomorski tranzit kroz Hormuški moreuz nastaviti ako rat trajno završi i ako se ukinu sankcije i blokada protiv Irana.

„Put do stabilnosti leži u tome da Sjedinjene Države poštuju međunarodno pravo, a ne u zloupotrebi Vijeća sigurnosti na načine koji dodatno komplikuju situaciju“, napisao je.

Araghchi je pozvao vlade da se suzdrže od podrške ili supokroviteljstva nacrta rezolucije, optužujući Washington da vrši pritisak na države članice u „političke i propagandne svrhe“.

Regionalne tenzije su eskalirale otkako su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana i poremećaje u Hormuškom moreuzu.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, ali razgovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka.

Od 13. aprila, SAD je proveo pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski promet u strateškom plovnom putu.