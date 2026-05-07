Iran poručio da SAD ne bio smio politizirati vize za učešće fudbalske reprezentacije na Mundijalu Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova izrazio nadu da će FIFA poduzeti potrebne mjere kako bi sačuvala svoj kredibilitet

Iransko Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da je SAD, kao domaćin Svjetskog prvenstva u nogometu, obavezan izdati vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji bez obzira na političke razlike između dvije zemlje, javlja Anadolu.

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei izjavio je u srijedu navečer da Teheran ulaže "sve moguće napore" kako bi osigurao da ne nastanu problemi za iransku reprezentaciju tokom njenog učešća na Svjetskom prvenstvu u SAD-u.

"Naši igrači će putovati u Sjedinjene Američke Države isključivo na Svjetsko prvenstvo", rekao je Baghaei nakon interne trening utakmice, prema iranskoj novinskoj agenciji Mehr.

Dodao je da zemlja domaćin Svjetskog prvenstva ima "jasnu i konkretnu obavezu koju je dužna ispuniti", naglašavajući da se vize moraju izdavati članovima iranskog tima "bez razmatranja političkih pitanja".

Baghaei je izrazio nadu da će FIFA poduzeti potrebne mjere "kako bi sačuvala svoj kredibilitet", rekavši da nedavni događaji u vezi s iranskim timom "nisu dostojni FIFA-e".

Rekao je da će Iran koristiti sve raspoložive kapacitete kako bi olakšao pitanja vezana za učešće tima.

Govoreći o nedostatku diplomatskih odnosa između Irana i SAD-a, Baghaei je rekao da je iranski Odjel za interese u Washingtonu u potpunosti spreman pružiti potrebnu pomoć.

Na pitanje o pregovorima, Baghaei je odbio komentirati, rekavši: "Za sada smo fokusirani na sport."

Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine zajednički će organizovati SAD, Kanada i Meksiko od 11. juna do 19. jula.

Iran bi trebao odigrati dvije utakmice u Los Angelesu protiv Novog Zelanda 15. juna i Belgije 21. juna, prije nego što se suoči s Egiptom u Seattleu 26. juna.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana i poremećaje u Hormuškom moreuzu.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila posredovanjem Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum.

Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka.