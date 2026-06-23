Iran poručio da nije obavezan kupovati američke poljoprivredne proizvode prema potpisanim sporazumima

Tarek Chouiref
23. juni 2026.•Ažuriranje: 23. juni 2026.
Iran nije obavezan kupovati poljoprivredne proizvode iz Sjedinjenih Država prema postojećim sporazumima, rekao je u ponedjeljak guverner Centralne banke te zemlje.
U razgovoru za iransku novinsku agenciju Tasnim, Abdolnaser Hemmati je rekao: "Na osnovu potpisanih memoranduma, ne postoji obaveza kupovine poljoprivrednih inputa iz Sjedinjenih Država."
Rekao je da je mehanizam koji reguliše korištenje "prvih 6 milijardi dolara" u zamrznutom iranskom vlasništvu zasnovan na sporazumu između Teherana i Washingtona iz 2023. koji pokriva osnovne robe i lijekove.
Hemmati je dodao da Iran i dalje može kupovati američke poljoprivredne proizvode ako su njihove cijene i kvalitet povoljniji od onih koje nude druge zemlje.
Također je rekao da Iran godišnje uvozi esencijalne robe i lijekove u vrijednosti milijardama dolara i da je prioritet Teherana pristup vlastitim deviznim rezervama.
Prema Hemmatiju, dodatna zamrznuta iranska sredstva ne bi nužno bila ograničena na kupovinu osnovnih dobara i mogla bi se koristiti za kupovinu drugih proizvoda koji nisu sankcionisani.
Primjedbe su uslijedile nakon što je američki predsjednik Donald Trump u nedjelju rekao da će se sva iranska sredstva koja budu odmrznuta prema budućem sporazumu s Washingtonom koristiti za kupovinu hrane iz Sjedinjenih Država.
"Sav taj novac se vraća u obliku kupovine hrane koja im je očajnički potrebna", rekao je Trump novinarima.
"Imaju 91 milion ljudi, ne mogu ih prehraniti", tvrdi on.