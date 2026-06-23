Šef Centralne banke kaže da odmrznuta iranska sredstva nisu ograničena na kupovinu iz Sjedinjenih Država

Iran poručio da nije obavezan kupovati američke poljoprivredne proizvode prema potpisanim sporazumima Šef Centralne banke kaže da odmrznuta iranska sredstva nisu ograničena na kupovinu iz Sjedinjenih Država

Iran nije obavezan kupovati poljoprivredne proizvode iz Sjedinjenih Država prema postojećim sporazumima, rekao je u ponedjeljak guverner Centralne banke te zemlje.

U razgovoru za iransku novinsku agenciju Tasnim, Abdolnaser Hemmati je rekao: "Na osnovu potpisanih memoranduma, ne postoji obaveza kupovine poljoprivrednih inputa iz Sjedinjenih Država."

Rekao je da je mehanizam koji reguliše korištenje "prvih 6 milijardi dolara" u zamrznutom iranskom vlasništvu zasnovan na sporazumu između Teherana i Washingtona iz 2023. koji pokriva osnovne robe i lijekove.

Hemmati je dodao da Iran i dalje može kupovati američke poljoprivredne proizvode ako su njihove cijene i kvalitet povoljniji od onih koje nude druge zemlje.

Također je rekao da Iran godišnje uvozi esencijalne robe i lijekove u vrijednosti milijardama dolara i da je prioritet Teherana pristup vlastitim deviznim rezervama.

Prema Hemmatiju, dodatna zamrznuta iranska sredstva ne bi nužno bila ograničena na kupovinu osnovnih dobara i mogla bi se koristiti za kupovinu drugih proizvoda koji nisu sankcionisani.

Primjedbe su uslijedile nakon što je američki predsjednik Donald Trump u nedjelju rekao da će se sva iranska sredstva koja budu odmrznuta prema budućem sporazumu s Washingtonom koristiti za kupovinu hrane iz Sjedinjenih Država.

"Sav taj novac se vraća u obliku kupovine hrane koja im je očajnički potrebna", rekao je Trump novinarima.

"Imaju 91 milion ljudi, ne mogu ih prehraniti", tvrdi on.