Iran poručio da je "veliki dio" razgovora sa SAD-om završen, ali upozorava da dogovor nije na pomolu

Iran i Sjedinjene Američke Države postigli su zaključke o "velikom dijelu" pitanja o kojima se raspravlja, iako to ne znači nužno da je sporazum blizu, rekao je u ponedjeljak glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei, javlja Anadolu.

"Tačno je reći da smo postigli zaključak o velikom dijelu pitanja o kojima se raspravlja", rekao je Baqaei novinarima, prema iranskoj državnoj novinskoj agenciji IRNA.

"Ali reći da to znači skoro potpisivanje sporazuma, niko ne može tvrditi tako nešto", dodao je.

Baqaei je rekao da su događaji o kojima se izvještavalo posljednjih dana rezultat višesedmičnih pregovora posredovanih preko Pakistana, dodajući da su i druge zemlje uložile značajne napore tokom procesa.

Komentarišući Hormuški moreuz, Baqaei je rekao da odgovornost za upravljanje strateškim plovnim putem leži na obalnim državama.

Rekao je da Teheran ostaje u kontaktu sa zemljama koje graniče s Hormuškim moreuzom u nastojanjima da održe sigurnost i zaštite njihove interese.

Njegove izjave uslijedile su nakon komentara američkog predsjednika Donalda Trumpa u subotu da je sporazum s Iranom o okončanju sukoba "uglavnom ispregovaran" i da čeka finalizaciju.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran u februaru. Teheran je uzvratio napadima na Izrael, kao i na američke saveznike u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, a kasnije ga je Trump produžio na neodređeno vrijeme.