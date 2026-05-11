Iran poručio da je spreman dati „nezaboravnu lekciju“ u slučaju svakog napada

Predsjednik iranskog parlamenta reagovao nakon što je Trump odbio najnoviji prijedlog Teherana

Iran je spreman da svakom napadu pruži „nezaboravnu lekciju“, izjavio je u ponedjeljak predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Qalibaf, nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbacio posljednji prijedlog Teherana za okončanje rata.

„Naše oružane snage su spremne da daju nezaboravnu lekciju svakoj agresiji“, napisao je Qalibaf u objavi na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

Dodao je da „pogrešne strategije i pogrešne odluke uvijek daju pogrešne rezultate“ te da je „cijeli svijet to već shvatio“.

Qalibaf je također upozorio da je Iran spreman za „sve opcije“, navodeći da će protivnici biti „iznenađeni“.

Upozorenje dolazi nakon što je Trump odbacio najnoviji odgovor Irana na američki prijedlog za okončanje rata, ocijenivši ga kao „potpuno neprihvatljiv“.

Iranski zvaničnici i mediji navode da Teheranov prijedlog uključuje okončanje rata, ukidanje sankcija i obnovu pomorske sigurnosti u Hormuškom moreuzu.

SAD i Izrael su 28. februara pokrenuli napade na Iran, što je izazvalo iranske odmazde protiv Izraela i američkih saveznika u Zaljevu, kao i zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila posredovanjem Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma. Kasnije je primirje produžio Trump bez određenog roka.