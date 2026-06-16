Iran poručio da je kraj rata u Libanu preduslov za okončanje rata s SAD-om i Izraelom Libanski i iranski frontovi su međusobno povezani, kaže iranski ministar vanjskih poslova Araghchi

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je u utorak da je okončanje rata na svim frontovima, uključujući prestanak izraelskih napada u Libanu, preduslov za okončanje rata između Irana s jedne i SAD-a i Izraela s druge strane, prema iranskoj državnoj novinskoj agenciji IRNA.

Araghchi je, obraćajući se skupu međunarodnih misija u glavnom gradu Teheranu, rekao da su libanski i iranski front na neki način postali povezani i međusobno zavisni te da je Iran od prvog dana smatrao da je okončanje rata u Libanu preduslov za okončanje rata s Iranom.

"Sada kada smo došli do kraja rata, kraj rata će biti i u Libanu", rekao je on, nazivajući primirje u Libanu neodvojivim dijelom nedavno objavljenog sporazuma sa SAD-om.

On je dodao da je kraj rata proglašen u ponedjeljak ujutro po iranskom vremenu te da će memorandum o razumijevanju zvanično stupiti na snagu u petak.

Predstojeći razgovori SAD-a i Irana, koji će početi u Švicarskoj u petak, bit će podijeljeni u dvije faze, naveo je Araghchi, prema novinskoj agenciji Tasnim.

On je rekao da će se prva faza baviti pitanjima uključujući Hormuški moreuz, pomorska ograničenja i poslijeratnu obnovu iranske infrastrukture, dok će se druga faza fokusirati na nuklearna pitanja i ublažavanje sankcija koje će biti riješeno u konačnom sporazumu.