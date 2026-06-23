„Zapadni vazdušni prostor zemlje, kao i istočni vazdušni prostor, aktiviran je operativno i to 24 sata dnevno“, saopštile su vlasti za civilno vazduhoplovstvo

Iran ponovo otvorio zapadni dio vazdušnog prostora zemlje „Zapadni vazdušni prostor zemlje, kao i istočni vazdušni prostor, aktiviran je operativno i to 24 sata dnevno“, saopštile su vlasti za civilno vazduhoplovstvo

Iranske vlasti za civilno vazduhoplovstvo saopštile su u utorak da su ponovo otvorile zapadni dio vazdušnog prostora zemlje, javlja Anadolu.

„Zapadni vazdušni prostor zemlje, kao i istočni vazdušni prostor, aktiviran je operativno i to 24 sata dnevno“, prenijela je iranska državna televizija IRIB, pozivajući se na ove vlasti.

Navedeno je da su uspostavljeni svi potrebni uslovi kako bi se omogućili domaći i tranzitni letovi iznad vazdušnog prostora Irana.

„Svim aerodromima u zemlji dozvoljen je rad u skladu sa uslovima i odredbama navedenim u Publikaciji vazduhoplovnih informacija (AIP)“, dodaje se.

Vazduhoplovne vlasti su objasnile da će aerodromi Kish i Asaluyeh u južnom Iranu također raditi od izlaska do zalaska sunca.