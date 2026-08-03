Pravosuđe tvrdi da su muškarci osuđeni zbog dostavljanja koordinata, fotografija i informacija o iranskim vojnim i sigurnosnim lokacijama pripadnicima Mossada

Iran pogubio dvojicu navodnih agenata Mossada zbog špijunaže Pravosuđe tvrdi da su muškarci osuđeni zbog dostavljanja koordinata, fotografija i informacija o iranskim vojnim i sigurnosnim lokacijama pripadnicima Mossada

Iran je u ponedjeljak pogubio dvojicu muškaraca osuđenih za špijunažu za izraelsku obavještajnu agenciju Mossad usred aktuelnog rata sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, saopćilo je pravosuđe te zemlje.

Prema službenoj novinskoj agenciji IRNA, pravosuđe je muškarce identificiralo kao Omida Behzada i Pouriju Safvata, opisujući ih kao agente Mossada osuđene za špijunažu i izdaju.

Pravosuđe je saopćilo da su dvojica muškaraca proglašena krivim za dostavljanje koordinata, fotografija i informacija o iranskim vojnim i sigurnosnim lokacijama pripadnicima Mossada tokom izraelskih napada na Iran 13. juna 2025. godine i šireg sukoba koji je izbio 28. februara 2026. između SAD-a i Izraela s jedne strane te Irana s druge.

Tokom 13-dnevnog perioda koji je završen 24. jula, SAD i Iran razmijenili su vojne napade, pri čemu je Washington pokrenuo napade na ciljeve unutar Irana, a Teheran odgovorio gađanjem, kako je naveo, američkih vojnih objekata i opreme u nekoliko arapskih zemalja, uključujući Jordan, Bahrein i Kuvajt.

Eskalacija je uslijedila nakon što su Washington i Teheran 18. juna potpisali memorandum o razumijevanju i pokrenuli pregovore s ciljem postizanja konačnog sporazuma.

Razgovori su kasnije zapeli zbog neslaganja u vezi sa sigurnosnim garancijama i slobodom plovidbe kroz Hormuški moreuz, jedan od najvažnijih svjetskih pravaca za snabdijevanje energentima i globalnu trgovinu.