Ostajemo nepokolebljivi u odbrani naših crvenih linija, posebno u vezi s upravljanjem Hormuškim moreuzom, kazao je iranski zastupnik

Iran podnosi parlamentu prijedlog zakona o regulisanju tranzita kroz Hormuški moreuz Ostajemo nepokolebljivi u odbrani naših crvenih linija, posebno u vezi s upravljanjem Hormuškim moreuzom, kazao je iranski zastupnik

Iranski zastupnik izjavio je u utorak da je parlamentu podnesen novi prijedlog zakona o regulisanju tranzita kroz Hormuški moreuz usred vojne eskalacije sa SAD-om oko plovnog puta, javlja Anadolu.

Prijedlog zakona podnesen je "sinoć, što se poklopilo s obaranjem američkih dronova", napisao je Ebrahim Azizi, šef parlamentarnog Odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku, na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

"Ostajemo nepokolebljivi u odbrani naših crvenih linija, posebno u vezi s upravljanjem Hormuškim moreuzom", rekao je.

"Ovo je prvi korak, predstoje naknadne mjere", upozorio je Azizi.

Njegove primjedbe došle su usred razmjene napada između Irana i SAD-a oko Hormuškog moreuza posljednjih dana.

Washington i Teheran su prošlog mjeseca potpisali memorandum o razumijevanju koji je uključivao prekid vatre u cilju postizanju trajnog mirovnog sporazuma.

Međutim, prošle sedmice, američki predsjednik Donald Trump je proglasio memorandum završenim.