Iran podnio novi prijedlog Pakistanu za nastavak pregovora sa SAD-om o okončanju rata

Rania R.a. Abushamala
01 Maj 2026•Ažuriranje: 01 Maj 2026
Iran je podnio novi prijedlog Pakistanu za nastavak pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama s ciljem postizanja sporazuma o okončanju rata, izvijestili su u petak iranski mediji.
Prema navodima državne novinske agencije IRNA, Teheran je u četvrtak navečer Islamabadu dostavio najnoviji nacrt prijedloga za pregovore.
U izvještaju nisu objavljeni detalji o sadržaju novog prijedloga.
Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli su napade na Iran 28. februara, nakon čega je Teheran uzvratio napadima na američke saveznike u Zaljevu i zatvorio Hormuški moreuz.
Primirje je proglašeno 8. aprila uz posredovanje Pakistana, nakon čega su 11. i 12. aprila održani pregovori u Islamabadu, ali bez postizanja sporazuma.
Američki predsjednik Donald Trump kasnije je jednostrano produžio primirje na zahtjev Pakistana, bez određivanja novog vremenskog okvira.