Iran podnio novi prijedlog Pakistanu za nastavak pregovora sa SAD-om o okončanju rata Teheran dostavio nacrt prijedloga Islamabadu, bez objavljenih detalja

Iran je podnio novi prijedlog Pakistanu za nastavak pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama s ciljem postizanja sporazuma o okončanju rata, izvijestili su u petak iranski mediji.

Prema navodima državne novinske agencije IRNA, Teheran je u četvrtak navečer Islamabadu dostavio najnoviji nacrt prijedloga za pregovore.

U izvještaju nisu objavljeni detalji o sadržaju novog prijedloga.

Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli su napade na Iran 28. februara, nakon čega je Teheran uzvratio napadima na američke saveznike u Zaljevu i zatvorio Hormuški moreuz.

Primirje je proglašeno 8. aprila uz posredovanje Pakistana, nakon čega su 11. i 12. aprila održani pregovori u Islamabadu, ali bez postizanja sporazuma.

Američki predsjednik Donald Trump kasnije je jednostrano produžio primirje na zahtjev Pakistana, bez određivanja novog vremenskog okvira.