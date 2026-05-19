Teheran tvrdi da njegov prijedlog poziva na okončanje rata na svim frontovima, ukidanje sankcija i povlačenje američkih snaga iz okoline Irana

Iran otkrio detalje najnovijeg prijedloga podnesenog SAD-u za okončanje rata Teheran tvrdi da njegov prijedlog poziva na okončanje rata na svim frontovima, ukidanje sankcija i povlačenje američkih snaga iz okoline Irana

Iran je u utorak otkrio detalje svog najnovijeg prijedloga podnesenog Sjedinjenim Američkim Državama za okončanje rata koji su Washington i Izrael pokrenuli protiv Teherana u februaru, javlja Anadolu.

Detalje je otkrio iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi tokom sastanka s članovima parlamentarnog Odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku, gdje je predstavio sveobuhvatan izvještaj o najnovijim dešavanjima u diplomatiji između Irana i SAD-a.

Gharibabadi je izjavio da Teheranov prijedlog naglašava "njegovo pravo na obogaćivanje urana i miroljubive nuklearne aktivnosti", prema iranskoj službenoj novinskoj agenciji IRNA.

Prijedlog uključuje i "okončanje sukoba na svim frontovima, uključujući Liban, ukidanje američke pomorske blokade, oslobađanje iranske imovine i kompenzaciju od strane Sjedinjenih Američkih Država za štetu nanesenu tokom posljednjeg rata kako bi se podržali napori za obnovu."

Također potvrđuje "ukidanje svih jednostranih sankcija i rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a, te povlačenje američkih snaga iz područja oko Islamske Republike", rekao je.

Iran je 10. maja dostavio svoj odgovor na američki prijedlog o okončanju rata preko Pakistana, ali je američki predsjednik Donald Trump opisao iranski prijedlog kao "potpuno neprihvatljiv".

Iranski mediji su u ponedjeljak objavili da je Iran američkoj strani podnio revidirani prijedlog od 14 tačaka putem pakistanskih posrednika.

U subotu je Trump ponovo zaprijetio obnovljenom vojnom eskalacijom protiv Irana, objavljujući na svojoj platformi Truth Social sliku ratnih brodova koji vijore američku zastavu, uključujući jedan brod koji nosi iransku zastavu, uz frazu "Bilo je mirno prije oluje".

U ponedjeljak navečer, Trump je objavio da je odgodio napad planiran za utorak protiv Irana na zahtjev Saudijske Arabije, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Dodao je u objavi da je naložio Ministarstvu odbrane "da bude spremno da krene s potpunim, velikim napadom na Iran, bez prethodne najave, u slučaju da se ne postigne prihvatljiv dogovor".

Nakon zastoja u pregovorima uz posredovanje Pakistana, SAD je od 13. aprila uveo blokadu iranskih luka, uključujući i one koje se nalaze duž strateškog Hormuškog moreuza.

Iran je odgovorio zatvaranjem moreuza i zahtjevom da brodovi koordiniraju prolazak s Teheranom usred straha da bi se krhko primirje koje je na snazi ​​od 8. aprila moglo raspasti ako se ne postigne dogovor o okončanju rata.